ميليشيات الحوثي ترضخ للضغوط وتوقع اتفاقاً لصيانة "صافر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيات الحوثي ترضخ للضغوط وتوقع اتفاقا لصيانة صافر

الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، عن توقيعها اتفاقاً مع الأمم المتحدة، لتقييم وصيانة خزان صافر العائم بصورة عاجلة، بعد رفض استمر عدة سنوات.



وسبق أن أعلنت ميليشيا الحوثي عدة مرات موافقتها على صيانة الخزان النفطي العائم الذي يحمل نحو مليون و140 ألف برميل نفط، لكنها تتراجع في كل مرة، في ظل اتهامات من الحكومة الشرعية بأن الميليشيات تستخدم خزان صافر كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لها أنه: " تم التوقيع على اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان "صافر العائم" مع الأمم المتحدة.

ولم تذكر تفاصيل زمنية لتنفيذ هذا الاتفاق، واكتفت بالقول إنه تم توجيه رسالة للأمم المتحدة، رحبت فيها بفريق الخبراء المكلف بأعمال التقييم والصيانة العاجلة للخزان العائم.

وقالت، إنها تنتظر في الوقت الحالي رسالة من الأمم المتحدة للإبلاغ عن موعد وصول فريق الخبراء، والبدء بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم.

وأمس، أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت بلاغا من ميليشيات الحوثي يفيد بموافقة الأخيرة على وصول فريق الخبراء الدوليين إلى الناقلة.

قيمة النفط

وخلال السنوات الماضية، تمسكت ميليشيا الحوثي بموقفها الرافض لصيانة الناقلة إلا بشرط منحها قيمة النفط الذي على متنها.

وكانت دراسة دولية أعدتها منظمة "أكابس" البحثية السويسرية، حذرت قبل أيام، من تزايد احتمال وقوع كارثة بيئية ذات آثار إنسانية واقتصادية كبيرة في ساحل البحر الأحمر اليمني والدول المجاورة، في ظل استمرار الحوثيين في رفض طلبات الأمم المتحدة لتقييم وإصلاح السفينة "صافر" العائمة غرب اليمن.

وأظهرت صور حديثة تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية أن سفينة "صافر" بدأت مؤخرا بالتحرك من مكانها، ما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة بيئية ذات آثار إنسانية واقتصادية بالغة السوء في المنطقة، يستغرق الوقوف عليها عقودا.

وتحمل الناقلة "صافر"، نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وترفض الميليشيات الحوثية صيانتها منذ 5 سنوات، ومن شأن حدوث أي تسرب نفطي منها أن يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية على اليمن والمنطقة.