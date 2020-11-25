رئيس الأركان يتفقد أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ومعه محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، اليوم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المنطقة العسكرية السابعة.



وقدم قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جبران، شرح عن المستجدّات الميدانية والانتصارات الأخيرة التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات القتالية بالمنطقة.

وأشاد الفريق بن عزيز، بالتضحيات والبطولات الخالدة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في سبيل الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية.. مشيداً بالانضباط والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها الأبطال في مختلف الألوية والوحدات العسكرية وهو ما يتجسّد في حجم الخسائر التي تتكبّدها المليشيات الكهنوتية بشكل يومي.

وقال " إن العزيمة الفولاذية التي يتمتع بها أبطال الجيش وأحرار اليمن لا شك بأنها ستتوج بالنصر الكبير ضد العصابة الكهنوتية وقطع الطريق أمام المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة ".. مشيرا الى أن المليشيا الحوثي تلجأ إلى الحرب النفسية لتضليل وخداع البسطاء من الناس، وهو ما يدل على ضعف عناصرها وخسائرها التي تتكبّدها في جبهات وميادين الحرية والكرامة.

وثمّن رئيس هيئة الأركان مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدموه من دعم وإسناد للقوات المسلحة اليمنية في المعركة المصيرية والوجودية المشتركة.

من جانبه، أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة عزم أبطال الجيش على المضي قدماً في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن عبدربه منصور هادي، والتي تقضي بهزيمة المليشيا الانقلابية ودحرها من كل شبر في اليمن.