مناقشة الترتيبات لاجراء المسح السيزمي ثلاثي الابعاد بمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع في قطاع 9 التابع لشركة كالفالي بمنطقة الخشعة بمديرية وادي العين وحورة برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ترتيبات تنفيذ الشركة المسح السيزمي ثلاثي الابعاد بقرن القائم.



وفي الاجتماع الذي ضم مدراء مديرية حورة ووادي العين ومكاتب النفط والمعادن والزراعة وممثلين عن الاشغال العامة والطرق والعقار بوادي حضرموت شرح اليات المسح من قبل مختصين من القطاع و من إدارة الشركة من خارج اليمن عبر برنامج الزوم ، اضافة الى والوسائل والمعدات الحديثة التي سيتم استخدامها اثناء عمليات المسح.

وأكد الاجتماع على تهيئة الشركة للمجتمع المحلي قبل أعمال المسح عبر معالجة الاشكاليات السابقة بمناطق الامتياز وتعويضها بطريقة عادلة ومنح فرص العمل المختلفة في الشركة لأبناء حضرموت وكذا تفعيل التنمية المجتمعية لدعم المشاريع الخدمية كون المديرية بحاجة ماسة لها في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

وشدد الاجتماع على وجود مسافة أمنة بين عمليات المسح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين الى جانب اجراء مسح قبلي لحصر تلك الممتلكات.