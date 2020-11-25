أمن المهرة يضبط مطلوبا أمنيا لدى السلطات بعدن في قضايا جسيمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

ضبط الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، مطلوبا أمنيا لدى محافظة عدن في قضايا جسمية ومسروقات بقيمة أربعة ملايين ريال.



وأفاد مصدر أمني أن رجال البحث الجنائي بالمهرة، تلقوا بلاغا بسرقة مستلزمات خاصة بالجوالات.

وأوضح أن رجال البحث أجروا عمليات تحريات عن الوسيلة المستخدمة في الواقعة إلى تم تحديد مكان تواجد الجاني مع المسروقات.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الجاني والمسروقات، لافتا إلى أنه اتضح من خلال التحقيق مع المتهم ه. و. ا أنه مطلوب أمنيا لدي محافظة عدن في قضايا جسيمة.

وأكد أن عملية الضبط جاءت في وقت قياسي من تأريخ الواقعة، وتضاف إلى النجاحات التي حققها رجال البحث الجنائي بالمحافظه بعد لقاءات متواصلة وتنسيق مستمر بين النيابه ومأموري الضبط القضائي ومتابعة من المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، ومدير عام شرطة المحافظة العميد مفتي سهيل صمودة، ونائب مدير عام شرطة المحافظة ومدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد أحمد علي رعفيت