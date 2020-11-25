شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع مذكرة تعاون بين السلطة المحلية ومنظمة "شركاء اليمن" بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وقعت السلطة المحلية بمحافظة المهرة ومنظمة "شركاء اليمن"، اليوم على مذكرة تعاون لتعزيز الاستقرار والمساهمة في زيادة قطاع الخدمات وتخفيف معاناة التجمعات السكانية الأشد ضررا وبناء قدرات الجهات الخدمية.

وأكد أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، على أهمية المشروع في تخفيف معاناة المستفيدين من المشروع. الى ذلك أقامت الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة، دورة توعوية عن كيفية تعامل الأسر مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً وجمعية المهرة لرعاية الصم والبكم.

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