محافظ المهرة يلتقي إدارة نادي خيبل ويطلع على أوضاعه ومشاركاته الخارجية ويعتمد عدد من احتياجاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

التقى محافظ محافظة المهرة- رئيس المجلس المحلي، الأستاذ محمد علي ياسر، إدارة نادي خيبل الرياضي الثقافي الاجتماعي، للاطلاع على أوضاع النادي وأنشطته ومشاركاته الخارجية.



وفي اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر، استمع المحافظ بن ياسر، من إدارة نادي خيبل لشرح حول أوضاع النادي والصعوبات التي يواجهه.

وبحث الاجتماع المشاركة المرتقبة لنادي خيبل في بطولة المحافظات لأندية كرة الطائرة التي ستحتضنها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأشاد محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، بالنجاحات ومستوى الأداء الذي يقدمه نادي خيبل، مؤكدا أن السلطة المحلية ستعمل على تذليل الصعاب التي تواجه نادي خيبل والقطاع الرياضي بالمحافظة وفق إمكانياتها.

من جانبها، شكرت إدارة نادي خيبل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر، على دعمه للنادي واعتماد عدد من احتياجاته وتفعيل البرامج الرياضية بالمحافظة.

ويعد نادي خيبل من أبرز الأندية بمحافظة المهرة والوطن وحقق المركز السادس على مستوي الوطن العربي في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة المقامة في تونس 2019، كما توج قبل أيام بطلا في بطولة الدوري التنشيطي لكرة الطائرة لأندية المهرة