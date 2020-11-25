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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تشارك في أعمال الدورة الـ ١٢ للمجلس الوزاري العربي للمياه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شارك القائم بأعمال وزير المياه والبيئة، المهندس، توفيق الشرجبي، في أعمال الدورة الـ ١٢ للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي عقدت اليوم عبر تقنية الإتصال المرئي، بمشاركة وزراء المياه والري في الدول العربية.
وناقش الإجتماع عدداً من القضايا المهمة منها الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ومستوى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه .
وتطرق الإجتماع إلى مناقشة التحضير العربي للمنتدي العالمي التاسع للمياه 2021 الذي سيعقد في السنغال، واهمية التعاون العربي في استغلال الموار المائية المشتركة وتعزيز قدرات التفاوض للدول العربية بهذا الشأن مع الدول الغير عربية والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية .
كما ناقش الإجتماع المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية، وكذلك التغيرات المناخية وتأثيرها على الامن المائي والغذائي والنظم الايكولوجية، وممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياة العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة ومتابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات ، ودعم تطوير جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في تطوير قطاع المياة في فلسطين .
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