محافظ المهرة يطلع على أوضاع طلاب المحافظة الدراسين بعدن ويوجه بتوفير احتياجاتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

التقى محافظ محافظة المهرة – رئيس المجلس المحلي، محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، إدارة متندى الطالب المهرة بعدن، للاطلاع على أوضاع طلاب المحافظة الدراسين في الكليات والمعاهد وهموهم واحتياجاتهم للارتقاء بالمستوى التعليمي.



وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر، استمع المحافظ بن ياسر من إدارة المنتدى إلى شرح حول أوضاع طلاب المهرة الدراسين في مختلف التخصصات بمحافظة عدن.

وتطرق اللقاء إلى الاحتياجات والصعوبات التي يلاقيها طلاب المهرة في عدن، وسبل معالجتها بما يوفر البيئة المناسبة لتشجيع الطلاب لاستكمال الدراسة وتحقيق النتائج المشرفة.

وأكد محافظ المهرة، أن التعليم يحظى باهتمام وأولوية لدى السلطة المحلية انطلاقا من إيمانها بأن التعليم يمثل الأساس في الرقي والتطور على كافة الأصعدة.

وأشاد المحافظ بن ياسر، بالجهود التي يبذلها المنتدى في خدمة طلاب المحافظة، موجها بتوفير واعتماد الاحتياجات المقدمة، داعيا الطلاب إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق.

من جهتها عبرت إدارة منتدى الطالب المهري بعدن، عن شكرها وتقديرها للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر، على دعمها للطلاب ومسيرة التعليم الجامعي.