مناقشة آلية التعاون بين كلية الطب ومستشفى ابن سينا بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع برئاسة وكيل حضرموت عمرو بن حبريش العليي اليوم، تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة مستشفى ابن سينا، وكلية الطب بجامعة حضرموت.

واكد العلي على ضرورة توحيد الجهود لدعم هيئة مستشفى ابن سينا، ومعالجات التحديات التي تواجهها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. فيما أعرب رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش، على أهمية تطوير الشراكة بين كلية الطب والمستشفى بما يحقق المنفعة للمجتمع والإسهام في تلبية احتياجات العملية التعليمية. واستعرض مدير عام هيئة مستشفى أبن سينأ الدكتور ياسر بامطرف، المعالجات المقترحة للمشكلات التي تواجه المستشفى بما يحسن من خدماتها ويمكنها من تقديم خدمات صحية وطبية أفضل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

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