مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات اغاثية في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365 - تعز

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 600 حقيبة شتوية، للمتضررين والنازحين في مديرية المظفر بمحافظة تعز.



كما وزّع في محافظة البيضاء 405 حقائب شتوية في مديرية الصومعة.

الى ذلك وزع المركز 64 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين في عزلة الأزهور التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,800 فرد.

وكان المركز دشن مشروع مهارتي بيدي في مأرب الذي يستهدف 60 متدربة من معيلات الأيتام في دورة متخصصة في فن إعداد المعجنات، لإكسابهن المهارات الأساسية لإيجاد فرص العمل المدرة للدخل وليسهمن في تحسين مستوى الحياة المعيشية لأسرهن بالإضافة إلى تدريبهن عن الإدخار لبدء دخول مرحلة الكفاح ودخول سوق العمل بمهنية عالية.