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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية في عدن لفرق المسح المصلي لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدات اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بفرق المسح المصلى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" التي ينظمها قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة وكلية الطب بجامعة عدن، بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وسيتلقى 30 مشاركاً من طلبة الكلية ومنسقي المجتمع على مدى ثلاثة أيام معارف ومعلومات عن أهداف ومنهجية المسح وطرق جمع البيانات إلكترونيا من واقع الميدان وكيفية حفظها بالإضافة إلى كيفية سحب العينات وإجراء فحوصات القياس لمستوى الأجسام المضادة والمناعة من جائحة كوفيد ١٩ ومقارنتها بالدول الأخرى .
في افتتاح الدورة، أكدت عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتورة، سوسن باخبيره، ومدير مكتب الصحة العالمية في عدن، الدكتورة نهى محمود، على أهمية الدورة في أحداث تغيير على الواقع الميداني من حيث العمل على إيجاد قاعدة بيانات سليمه والرفع من مستوى الوعي جماهيريا تجاه وباء كوفيد ١٩ .
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