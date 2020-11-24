إجتماع برئاسة لملس يناقش معالجات غلاء أسعار الأسماك في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع موسع لقيادات القطاع السمكي في محافظة عدن، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة، أحمد لملس، أسباب غلاء أسعار الأسماك وسُبل ضبطها.



وتطرق الإجتماع الذي ضم مسؤولين في وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد السمكية والاتحاد التعاوني السمكي، إلى المشكلات التي يعانيها قطاع الأسماك والتي عكست نفسها على أوضاع الصيادين وأثرت على عملهم في اصطياد الأسماك، ومن أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات، ومواد ومعدات الاصطياد.

واستعرض الإجتماع عدد من المقترحات الهادفة إلى معالجة مشكلات القطاع السمكي وضبط أسعار الاسماك، ومن إبرزها ضرورة إعادة تفعيل سوق الأسماك المركزي (الدوكيار)، وترشيد عملية التصدير من خلال وضع عدد من الضوابط المنظمة لها وإخضاع كل أسواق ومزادات بيع الأسماك لسلطة الجهات الرسمية المعنية.

وأكد الإجتماع على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الثروة السمكية وإيجاد آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، وتفعيل اللوائح المنظمة لعملية التسويق وتصدير الأسماك إلى الخارج .