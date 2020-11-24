وكيل أول حضرموت يناقش مع برنامج الغذاء العالمي تدخلاته الإنسانية في المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وكيل أول محافظة حضرموت عمرو العليي، اليوم، بمدينة المكلا مع وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة برئاسة مديرة المكتب بعدن موتينتا تشيموكا، التدخلات الإنسانية لتلبية الاحتياجات في عدد من القطاعات في مديريات المحافظة.
وتناول اللقاء أنشطة مكتب البرنامج في مدينة المكلا ،وخططه مع الشركاء المحليين ومنها تنفيذ المشاريع والتدخلات في الأمن الغذائي والتغذية المدرسية وتقديم المساعدات مقابل تنمية الأصول الذي يستهدف في مرحلته الثانية 6 مديريات.
وثمن الوكيل العليي، جهود برنامج الأغذية العالمي وتدخلاته في المحافظة..مؤكدًا استعداد المحافظة مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات للبرنامج من أجل توسيع أنشطته لتغطية الاحتياجات المطلوبة.
بدورها أشادة مديرة البرنامج بعدن بالتعاون المشترك بين مكتب البرنامج في المكلا والسلطة والشركاء المحليين ..لافتة إلى أن أنشطة العام القادم 2021 ستتركز على مشاريع تحقق سبل المعيشة المستدامة للمجتمعات المستهدفة .
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