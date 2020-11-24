وزير الدفاع يتفقد الوحدات العسكرية بالمنطقة السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عبّر وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، عن الفخر والاعتزاز بالعزيمة والثبات الأسطوري لمنتسبي القوات المسلحة، وإلى جانبهم أبطال المقاومة الشعبية وكل شرفاء الوطن من مختلف المحافظات والانتماءات وهم يسطرون أروع البطولات والتضحيات في كل ميادين ومواقع الكفاح الوطني والنضالي، دفاعاً عن حياض الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت الوطنية في تصديهم القوي والحازم للمليشيات الحوثية المتمردة، المدعومة من إيران.



وأكد وزير الدفاع خلال تفقده، اليوم، الوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية السابعة واطّلاعه على سير العمليات القتالية، بأنه لا سبيل آمن وضامن أمام اليمنيين وأشقائهم العرب إلا بقطع الشرور والمخططات الإيرانية العابثة واقتلاع جذورها وأدواتها التخريبية التي تتمادى في مساعي تحويل اليمن إلى مصدر تهديد للأمن القومي وتهديد المصالح العالمية وخطوط الملاحة الدولية من خلال إصرارها على تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطيران المُسيّر للمليشيا الحوثية ومرادفاتها من الجماعات الإرهابية.

واستمع الفريق المقدشي من قائد المنطقة العسكرية السابعة، اللواء الركن أحمد حسان جبران، والقيادات الميدانية إلى تقرير حول التطورات الميدانية والجهوزية والكفاءة القتالية المستوى المعنوي العالي للمُقاتلين الشجعان..ناقلاً لهم تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مثمناً الاهتمام والمتابعة والرعاية الحثيثة التي توليها القيادة للقوات المسلحة ومنتسبيها وللأبطال الأحرار المُرابطين في مختلف الجبهات والثغور.

واكد وزير الدفاع، أن الشعب اليمني وقواته المسلحة عازمون وماضون نحو استكمال معركة إنهاء الانقلاب والتمرد واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية والانتقال لمستقبل آمن، في ظل دولة اتحاية تسودها العدالة والمساواة..مثمناً المواقف الوطنية لأبناء قبائل مأرب والجوف وسائر قبائل اليمن والتفافهم الثابت حول القيادة الشرعية والقوات المسلحة..مشيداً ببسالتهم في منازلة المليشيات الحوثية والتصدي لأوهام مخلفات الإمامة والاستعمار.

ونوه المقدشي، بجهود ومواقف وتضحيات الأشقاء في قوات التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني ودعم وإسناد القوات المسلحة في معركة التصدي للأطماع الإيرانية العابثة..مجدداً تأكيد الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي ترتكبها المليشيا الحوثية وداعمتها إيران.