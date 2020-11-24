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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية بنيران أبطال الجيش الوطني شرق الحزم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش الوطني شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوماً شنته مجاميع تابعة للمليشيا الحوثية باتجاه جبال دحيضه التي استعادتها قواتنا خلال الأسابيع الماضية، وأجبروها على التراجع بعد أن أوقعوا عدداً من أفرادها بين قتيل وجريح".
وأضاف المصدر "أن العديد من جثث المليشيات ما تزال مرمية في خطوط التماس ،فيما استعاد الأبطال عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".
وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.
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