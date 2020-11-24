بلادنا تشارك في اعمال المنتدى السنوي لمجلس الأعمال الكندي- العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شاركت بلادنا، اليوم، في المنتدى السنوي لمجلس الأعمال الكندي العربي، المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة مجلس السفراء العرب ومجلس الأعمال الكندي العربي.



وفي المنتدى الذي افتتحه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استعرض رئيس وفد بلادنا عميد مجلس السفراء العرب السفير جمال السلال، في كلمته، مستجدات الأوضاع باليمن..مشيرا الى خطة الحكومة اليمنية في اعادة الاعمار نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب في البنى التحتية في القطاعات المختلفة.

وأشاد بالعلاقات المتنامية العربية الكندية، خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم كندا للقضايا العربية..مشيرا الى التطور الذي شهده مجلس الأعمال الكندي-العربي ، الذي تميز على مدار 37 عامًا بتحقيق الفرص بين دول المنتدى منذ تأسيسه حتى الان.

ولفت السفير السلال ، الى الأهمية الجيو-استراتيجية للمنطقة العربية وموقعها الجغرافي المتميز وإطلالها على اهم الممرات المائية التجارية الدولية وتحقيق تعاون كبير وتقوية الروابط.

شارك في المنتدى نائب السفير عبد الحكيم الحمادي.