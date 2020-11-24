أكاديمي بجامعة عدن يشيد بالنخبة الحضرمية ويكشف ما وراء الهجوم عليها دائماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

علق الدكتور صالح طاهر سعيد أستاذ الفسلفة السياسية المساعد بجامعة عدن على هجوم وزير الخارجية محمد الحضرمي على النخبة الحضرمية.



وقال طاهر في تصريحات خاصة إن وزير الخارجية شخصية غير معروفة في المشهد السياسي اليمني، وفجأة قفز الى قمة الهرم السياسي في سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس السلطة الانتفالية في اليمن، أسمه الحضرمي وهو ليس من حضرموت ولا له صلة بحضرموت.

ثانيا: تحامله على قوات النخبة الحضرمية ومهاجمته لها واطلاق عليها صفة المليشيات موقف متفرع من الموقف العام للقيادات الشمالية الرافض للبناء المؤسسي للهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والاقتصادية والمالية الجنوبية بغية الابقاء على أرض الجنوب، أرضا وشعبا ساحة مستباحة لقوى الهيمنة والنفوذ الشمالية التي تعمل اذرع لكل من إيران وتركيا.

ثالثا: في الوقت الذي لا صله له بحضرموت نسبا المدعو الحضرمي يتطاول ويهاجم مؤسسات دفاعية وأمنية مثل النخبة العسكرية الحضرمية، وذلك لا يدخل في وظائفه فهو وزير خارجية في سلطة عبدربة منصور هادي الانتقالية وعمله يهتم في النشاط الدبلماسي الخارجي ولا تدخل المؤسسات الدفاعية والأمنية في وظائف وزارة الخارجية.

رابعا: النخبة العسكرية الحضرمية ضمن التشكيلات العسكرية الجنوبية تشكل الى جانب النخب العسكرية والاحزمة الامنية في محافظات الجنوب الأخرى القوات المسلحة الجنوبية التي شكلت الحليف الصادق لدول التحالف العربي ودوره المحوري الذي يعترف به القاصي والداني في كسر شوكة التوغل الإيراني والتركي في جنوب الجزيرة العربية وباب المندب وما يعنيه ذلك من حماية للأمن القومي العربي في بوابته الجنوبية، الأمر الذي يشير الى ان الحملة على النخب والتشكيلات العسكرية الجنوبية التي يتبناها الحضرمي وغيره من السياسيين المحسوبين على السلطة الانتقالية اليمنية تصب في خدمة اعداء الأمن القومي العربي