شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. شاهد.. الابقار تزاحم طلبة جامعة عدن في سكنهم الداخلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - السكن الجامعي للطلاب أصبح مسرح للحيوانات اصبح السكن الجامعي للطلاب في الفترة الأخيرة يتدهور من ضعف خدمات الماء والنظافة والكهرباء وذلك بسبب غياب السلطة والجهات المعنية مما أصبح مسرح لغدو وذهاب الحيوانات منها الابقار..... وغيرها من الحيوانات. وقد أكد الطلاب في السكن الجامعي " أن السكن الجامعي أصبح مأوى للحيوانات بسبب عدم عمل السلطة المكلفة بالشكل الصحيح " . ويناشد الطلاب في السكن الجامعي السلطة المعنية أن تنظر الى حالهم وتقدم الامكانيات لهم قدر الأستطاعة. تغطية / زين الكلدي

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