شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة توزيع نفطية بمدينة جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت وزارة الخارجية استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم لإحدى محطات التوزيع التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة السعودية.



وأكدت الوزارة ان مثل هذه الهجمات الارهابية التي تستهدف المنشآت المدنية في الاحياء السكنية تؤكد عدم جدية هذه المليشيات بالانخراط في عملية سلام حقيقة بقيادة الأمم المتحدة وتعكس مدى ارتباطها الوثيق بتنفيذ الاجندة الايرانية المشبوهة في المنطقة.

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