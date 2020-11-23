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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الاعلام: مليشيا الحوثي الاشد ارتباطا بإيران وتهديدا للامن الإقليمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الاعلام معمر الارياني ان استراتيجية المجتمع الدولي في غض الطرف عن دور طهران في إدارة ودعم الانقلاب الحوثي، ومحاولات الدفع بالمليشيا بعيدا عن محور الشر الايراني واعادة تاهيلها كجزء من التسوية السياسية ومسار بناء السلام في اليمن، لم تجدي طيلة الأعوام الماضية.
وأوضح وزير الإعلام ان سياسات ايران العدائية في اليمن والمنطقة تصاعدت وكشفت عن دورها التخريبي بوضوح منذ تهريب المدعو حسن ايرلو لصنعاء، مع احتدام وتيرة المعارك وتقويض جهود الحل السلمي للازمة، دون اي اكتراث بشلال الدم والوضع الإنساني المتردي.
وأشار إلى ان مليشيا الحوثي أظهرت انقياد كامل وتبعية عمياء لنظام ايران، وتحركت كراس حربة لإدارة معارك طهران السياسية والاقتصادية والعسكرية وتصفية حساباتها الإقليمية وتهديد المصالح الدولية في أمن الطاقة وسلامة خطوط الملاحة في اهم الممرات الدولية.
وشدد الارياني على ان المجتمع الدولي الذي اتخذ الاجراءات العقابية على النظام الايراني واذرعه في المنطقة من مليشيات طائفية، مطالبا بادراج مليشيا الحوثي في قوائم الارهاب كونها اشد ارتباطا بايران وتهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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