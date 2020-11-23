وكيل وزارة الصحة يتفقد سير نشاط مركز 22 مايو الجراحي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي أحمد الوليدي، اليوم سير نشاط مركز 22 مايو الجراحي النموذجي في عدن .



وأستمع وكيل وزارة الصحة من مدير عام المركز الدكتور ناصر هرهره إلى شرح حول الخدمات الطبية التي يقدمها المركز والصعوبات التي تواجه عمله الطبي .

ووجه الدكتور الوليدي البرنامج الوطني للامداد الدوائي بتزويد المركز بجميع الاحتياجات من الادوية والمستلزمات الطبيه وأدوات السلامة، وشدد على ضرورة إلزام جميع المترددين على العيادات الخارجية والمخيم الجراحي بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمنع انتقال اي عدوى بين المترددين حرصا على سلامتهم .

كما أطلع وكيل وزارة الصحة على سير عمل المخيم الجراحي الأول الذي تنفذه مبادرة "أنا طبيب انا استطيع" في مركز 22 مايو بدعم من مؤسسة بازرعة للتنمية .

وفي السياق، تفقد الدكتور الوليدي مركز السل والتقى، واستمع من مدير المركز الدكتور عبدالناصر عياش إلى الصعوبات التي تواجههم والخدمات التي تقدم لمرضى السل، وحث على زيادة وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق تقديم الخدمات الطبية و الصحية للمرضى .

رافقه في الزيارة مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري، ومدير عام مكتب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور، عبدالناصر النمير .