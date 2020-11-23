معين عبدالملك: معركتنا هي لاستكمال تحرير كل اليمن ومأرب عصية على مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان مأرب كانت وستظل عصية على مليشيا الحوثي التي فشلت في اخضاعها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، بفضل يقظة أبنائها وقبائلها الاوفياء والتفافهم مع جموع الشعب اليمني حول الشرعية والنظام الجمهوري ورفض الانقلاب ومشروعه العنصري الدخيل على هوية وعروبة اليمن وشعبها.



وشدد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ان معركة اليمنيين تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، هي لاستكمال تحرير كل شبر في اليمن واجهاض المشروع الإيراني.. مؤكدا ان الحكومة وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية تخوض معركة مصيرية الى جانب كل أبناء الشعب اليمني ولن تتوقف الا باستعادة الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري والثوابت الوطنية.

وقال الدكتور معين عبدالملك، " هدفنا واضح ومعركتنا المصيرية لا رجعة عنها في القضاء على الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن".

وأشاد رئيس الوزراء بالتماسك والثبات والمعنويات العالية للشعب اليمني والجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في هذه المعركة الوجودية التي يخوضها الى جانب اشقائه العرب ضد المشروع الإيراني وانها لن تقبل بتحويل اليمن الى شوكة في خاصرة الخليج والمنطقة العربية وتهديد الملاحة الدولية .. مؤكدا ان الحكومة الجديدة سيكون لديها خطة متكاملة ستشرع في تنفيذها فور تشكيلها للارتقاء بقدرات المؤسسة العسكرية والأمنية والاهتمام بمنتسبيها لتنفيذ المهام الموكلة اليهم بكفاءة واقتدار.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ مأرب الى شرح مفصل عن مجمل الاوضاع في المحافظة على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها الوضع الميداني في جبهات القتال وما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل باسناد من تحالف دعم الشرعية من معارك ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.. موضحا ان الهجمات الانتحارية التي تشنها مليشيات الحوثي تواجه بحزم وقوة من قبل الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، وان هناك انباء طيبة ومبشرة.. مؤكدا ان مارب ستظل آمنه وان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل اعينهم على صنعاء واستكمال تحرير كل شبر في اليمن ومعنوياتهم توازي قمم الجبال والجميع سيقدم الغالي والنفيس للدفاع عن الوطن والثورة والنظام الجمهوري وهزيمة المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتطرق محافظ مارب الى الأوضاع الخدمية والتنموية وما تبذله قيادة السلطة المحلية من جهود للتعامل مع زيادة اعداد النازحين جراء القصف العشوائي لمليشيات الحوثي على الاحياء السكنية واستهداف المدنيين.. معربا عن ثقته في ان التسريع بتشكيل الحكومة الجديد واستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في زيادة تماسك الصف الوطني وحل كثير من المشاكل والتحديات القائمة