شكرا لبحثكم عن خبر بالتزامن مع خسائرها في مأرب والجوف.. ضربة جديدة موجعة لميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحين مصرعهم في مواجهات مع القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الحوثيين حاولوا التسلل إلى تباب ومزارع قريبة من خطوط التماس جنوب وجنوب شرقي مدينة التُحيتا جنوبي الحديدة، مستخدمين غطاء ناريًا مكثفًا بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية.

وأضاف أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين موقعة قتلى وجرحى منهم، وأجبرت البقية على الفرار إلى مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية باتجاه خط زَبيد.

ولفت إلى أن القوات المشتركة أخمدت مصادر الإسناد الناري للحوثيين بضربات مركزة ضاعفت الخسائر البشرية في صفوفهم.