شكرا لبحثكم عن خبر ”الخارجية” تنعي أول سفير لليمن بعد الوحدة في ”النمسا” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نعت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاحد، أول سفير لليمن بعد الوحدة في جمهورية "النمسا".
وقالت في بيان نعي، أطلع عليه "المشهد اليمني"، أن الدكتور سعيد شرف بدر مقبل، وافته المنية اليوم، بعد عمر من العطاء والانجاز قضى معظمه في خدمة الوطن.
وذكرت بأن الفقيد مقبل شغل منصب وزير الصحة في الجنوب قبل الوحدة، وكان أول سفير للجمهورية اليمنية لدى جمهورية النمسا خلال الفترة ١٩٩٠ – ١٩٩٤.
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