شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. مسن يمني يتحدث الفرنسية بطلاقة يثير الدهشة ويلقى تفاعل واسع والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثار فيديو متداول لمسن يمني يتحدث الفرنسية بطلاقة، الدهشة والاعجاب، وحصد تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا؛ جسد فيه الرجل المسن الذي يعمل مزارع، طبيعة الانسان اليمني الودود و المحب للآخر.

وعبرت رئيسة لجنة الصليب الاحمر الدولي في اليمن كاثارينا ريتز، في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، عن اعجابها ودهشتها بالمسن اليمني الذي التقته بمديرية مناخة، محافظة صنعاء، والذي يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة .

وقالت ريتز أن " هذا الرجل صنع يومي التقيت به في مناخة، يتحدث الفرنسية بطلاقة ".

وأضافت في حديثها عن المسن اليمني " تعلم الفرنسية ولغات أخرى أثناء عمله مع السياح، قبل أن يضع الصراع نهاية حزينة لهذا العمل، آمل أن أعود يومًا ما كسائح لاكتشاف اليمن معه ".