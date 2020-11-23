شكرا لبحثكم عن خبر قائد اللواء الثالث حرس حدود يكشف عن تفاصيل أعنف معركة مع مليشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني، اليوم، كبدت مليشيات الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة في الأروح والعتاد في جبهة الشامية شمال محافظة صعدة.

ووفقا لوكالة سبأ قال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي "أن الجيش الوطني خاض معركة هي الاعنف منذ العام الماضي بعد إفشال محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي باتجاه مواقع الجيش في جبهة الشامية وجبهة الربوعة".

وأضاف العميد النويهي "أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوف عناصر المليشيا، بينما لاذت البقية بالفرار".

وتحاول المليشيا الحوثية تحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في محور صعدة.

وتشتعل المعارك هذه الايام في مأرب والجوف خصوصا غربي مأرب بمديرية مدغل بالقرب من معسكر ماس الاستراتيجي الذي ادعت المليشيا الحوثية السيطرة عليه ليتم فضح كذبها لاحقا.