شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تكشف عن مفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن ”صافر” وترحب بفريق الخبراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت ميليشيا الحوثي الانقلابية أنها رحبت بفريق الخبراء الدوليين المكلف بصيانة خزان صافر العائم قبالة سواحل مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال القيادي الحوثي البارز حسين العزي في تغريدة على حسابه في تويتر "قمنا بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة أكدنا من خلالها ترحيبنا بفريق الخبراء المكلف بتقييم وصيانة سفينة صافر"

وأضاف العزي "مازلنا ننتظر إبلاغنا بموعد وصول الفريق إلى اليمن"

وتابع العزي "إننا نقدر عاليا التفاهمات الإيجابية التي جرت مؤخراً بيننا وبين الأمم المتحدة ويحدونا أملٌ كبير في أن الفريق لن يتأخر هذه المرة"

وقال مجلس الأمن الدول في جلسة سابقة أن التهديد الجسيم الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» التي قد تؤدي حالتها المتردية إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والمنطقة.

ودعا أعضاء مجلس الأمن ميليشيا الحوثي التيسير على وجه السرعة، الوصول إلى الناقلة بشكل آمن وبدون شروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح.