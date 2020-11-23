شكرا لبحثكم عن خبر تهديد لقيادات المؤتمر وتكثيف النقاط الأمنية.. الحوثيون يستعدون لذكرى 2 ديسمبر بعدد من الإجراءات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن مليشيا الحوثي فرضت إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة مع اقتراب ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر التي قادها الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكثفت المليشيا الحوثية النقاط الأمنية في الشوارع الرئيسية وعلى مداخل الحارات مع مكبرات الصوت التي تذيع خطابات زعيم الجماعة وأغانيهم التي تحشد للقتال.

ووفقا للمصادر فقد أبلغت مليشيا الحوثي القيادات المؤتمرية المتواجدة في العاصمة صنعاء أنها ستتخذ ضدهم إجراءات غير مسبوقة حال تصرفت بشكل لايعجب المليشيا.

وتحذر المليشيا القيادات المؤتمرية من أي اجتماعات حزبية في هذا التوقيت أو نشر ومدح الانتفاضة على مواقع التواصل أو الدعوة للثأر للرئيس صالح.

وكانت المليشيا الحوثية قد شنت اعتقالات واسعة قبل عام في نفس الذكرى لعدد من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذين دعوا للثأر للرئيس صالح ومدحوا انتفاضة 2 ديسمبر.

وانتفض الشعب اليمني في الثاني من ديسمبر عام 2017 بقيادة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكانت مجاميع المواطنين قد سيطرت على معظم شوارع العاصمة صنعاء وبعض المحافظات كحجة والمحويت.

واستقدمت المليشيا مقاتليها من صعدة ومن مختلف الجبهات لإخماد الانتفاضة التي انتهت بقتل زعيم الانتفاضة الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام.