شكرا لبحثكم عن خبر امرأة تقتحم منزل مواطنة في صنعاء وتسرق مجوهرات وجوالات بقيمة مليون ونصف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت إحدى النساء على اقتحام منزل مواطنة في العاصمة صنعاء وسرقت مجوهرات وثلاثة تلفونات. ووفقا لمصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي فقد ضبط مركز شرطة علاية بمديرية السبعين في أمانة العاصمة المدعوة (ا. م. م) ـ 25 عاماً ـ بتهمة السرقة. وذكر مركز الشرطة أن المتهمة قامت بالدخول إلى منزل المواطنة نجود عبدالله غانم احمد صالح ـ 30عاماً ـ ، وسرقت مجوهرات وثلاثة تلفونات تقدر بمبلغ مليون و 500 الف ريال. وانتشرت في الأونة الأخيرة جرائم السرقة والسطو في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

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