شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن قصف اجتماع لقيادات حوثية رفيعة بينها عناصر من الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال الجيش الوطني، مساء أمس السبت، إنه قصف اجتماع لقيادات تابعة لمليشيات الحوثي بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، جنوب شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ووفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد عسكري (ميداني) قوله إن "معلومات الجيش أكدت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني بين المجتمعين، الذين تم استهدافهم".

وأكد المصدر "سقوط عدد من القيادات الحوثية بين قتيل وجريح"، مشيراً إلى أن "عربات المليشيا شوهدت وهي تنقل عدداً من الجرحى وسط حراسة مشددة".

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهتي جبال "لقشع" وجبال "دحيضة"، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.