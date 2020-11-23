استشهاد مدني وإصابة مغترب وآخرون في محافظة الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مدني وأصيب آخرون في مديرية الحزم ، إثر انفجار لغمين زرعتهما مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف. وأفادت مصادر محلية أن لغماً أرضياً زرعته مليشيا الحوثي انفجر بسيارة المواطن "علي داشلان" في منطقة هراب شمال مديرية الحزم ما أدى إلى استشهاده وجرح آخرين كانوا برفقته داخل السيارة. وأضافت المصادر إن الحادثة وقعت بعد رفض مليشيا الحوثي السماح للفرق الميدانية لنزع الألغام بإزالة الألغام المزروعة في مناطق واسعة من مديريات الحزم والمتون والغيل والمصلوب. ولفتت المصادر أن لغماً أرضياً زرعته المليشيات الحوثية في منطقة اللبنات شرق مديرية الحزم انفجر بسيارة المواطن المغترب "جلال موسى". وبينت المصادر أن "جلال موسى" كان في طريقه إلى منطقة العقدة مديرية الزاهر بالمحافظة قادماً من السعودية. تأتي الحادثتان بعد يوم من استشهاد المواطن "مبخوت محمد القح" وإصابة آخرين بجروح إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي بسيارته أثناء مرورها في الطريق العام شرق الحزم.

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