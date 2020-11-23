شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يوجه طلبا خاصا لوزير الدولة السعودي ”عادل الجبير” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه القيادي في مليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد علي الحوثي، طلبا خاصا لوزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير.

وطلب الحوثي، من وزير الدولة السعودي عادل الجبير، بأن يفسر له ماذا تعني كلمة "JASTA"؟.

و"جاستا" هو قانون أصدرته الولايات المتحده يخول عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية في أمريكا بمقاضاة دول أجنبية في هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001، ومن بين الدولة المتهمة السعودية والتي بدورها ترفض الاتهامات بالتورط في هجمات 11 سبتمبر وتؤكد عدم وجود أدلة تثبت تورط مسؤولين سعوديين في الجريمة.

جاء ذلك الطلب من الحوثي ردا على تصريح الجبير بشأن التصريحات التهديدية للرياض الصادرة عن مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن إنها مواقف مرشح وليست بالضرورة مواقف الرئيس.

وأضاف الجبير في وقت سابق من اليوم، أن "الرؤساء عادة ما يقولون أشياء خلال حملاتهم الانتخابية تجبرهم الواقعية السياسية وتعقيدات المصالح على تعديلها والتصرف بشكل مغاير لاحقا عندما يتولون الرئاسة". وضرب الجبير مثلا، في حديثه إلى قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي أعلن مواقف قاسية نسبيا من الرياض خلال حملته الانتخابية الأولى، وعندما فاز في الانتخابات كانت السعودية أول وجهة له في جولاته الخارجية.

تابع الجبير قائلا؛ أن الرياض لا تتعاطى إلا مع التصريحات التي تصدر عن الرئيس بعد توليه الرئاسة وليس كمرشح للانتخابات، مشيرا إلى علاقات بلاده الجيدة مع الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. مضيفا: وبناء على هذه الاعتبارات "لا أتوقع أنه سيكون هناك تغير كبير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لأمريكا".