شكرا لبحثكم عن خبر المكتب الاعلامي للميسري يصدر تعميما هاما والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالصفحة الرسمية على الفيس بوك تعميم للرأي العام.

وتضمن التعميم نفي عدة صفحات مزورة تنتحل شخصية معالي الوزير احمد الميسري على مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح المكتب الاعلامي ان الوزير الميسري لا يملك صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه المكتب بأن اي اخبار للميسري سيتم نشرها بالمواقع الرسمية ك وكالة انباء سبا او موقع وزارة الداخلية او صفحة المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فقط.

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