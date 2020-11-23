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يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن، اليوم السبت، مشروع نزع الألغام في اليمن، نزع 200 ألف لغم حوثي من الأراضي اليمنية، خلال عامين ونيف.

وقال المشروع، إنه تمكن من نزع 200 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة، خلال العامين الماضيين، من الأراضي اليمنية,

وأوضح، أن نزع 200 ألف لغم هي حصيلة مشروع "مسام" من الألغام الحوثية، المنزوعة من الربوع اليمنية بعد سنتين ونيف من المثابرة، وذلك منذ انطلاق المشروع في نهاية يونيو 2018".

وأضاف في سلسلة تغريدات له على تويتر:"مسام وصل الليل بالنهار في ماراثونه ضد الألغام الحوثية في اليمن حاصدا 200.000 لغم وذخيرة غير منفجرة من فخاخ الموت المتفجر التي تتربص بحاضر اليمنيين ومستقبلهم".

وأكد المشروع أنه طوال الفترة الماضية وفي سبيل تحقيق هذا الانجاز قدم تضحيات جليلة، راح ضحيتها عدد من الكوادر والخبراء.