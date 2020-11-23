شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تصف بايدن لأول مرة بالرئيس المنتخب وتشير إلى ضرورة تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه واثق من أن الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن ستنتهج سياسسات تساعد على الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن أي مناقشات معها ستقود إلى تعاون أقوى.

وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه "لا يرى أي مؤشر على تهديد إقليمي أثناء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائما تماما".

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة رويترز على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم في الرياض بقيادة المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا بعد أنباء قالت بأن السعودية تجري مفاوضات رفيعة المستوى ميليشيا الحوثي من أجل وقف إطلاق النار في اليمن مقابل إقامة منطقة عازلة.