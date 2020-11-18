شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء فعاليات حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل حمى الضنك بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمديرية دار سعد محافظة عدن ،اليوم، فعاليات حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل حمى الضنك والتي تنفذها مؤسسة العون للتنمية في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك بمديريات محافظة عدن.



وتهدف الحملة على مدى خمسة ايام بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية ،اكساب 24 مشاركاً معلومات ومعارف حول بؤر نواقل حمى الضنك في المديرية والقضاء عليها.