شكرا لبحثكم عن خبر بالصور ... شاهد اشتباكات مسلحة وانفجار قنبلة جوار مدرسة بنات في صنعاء وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قتلت طفلة وسائق دراجة نارية وأصيب عدد من الجرحى أمس الأحد في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية أن الحادث وقع نتيجة اشتباكات بين "اولاد الملحاني" وأخرين في شارع 16 جوار مدرسة صلاح الدين للبنات.

وبحسب المصادر فقد رمي أحد المسلحين قنبلة متفجرة جوار المدرسة في قلب العاصمة صنعاء ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

من جانبها نفت إدارة مدرسة صلاح الدين للبنات وفي رسالة لها أن يكون الانفجار حصل داخل ساحة المدرسة.

وقالت المدرسة في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك،"انه وفي يومنا هذا الاحد 8/11/2020 وفي تمام الساعه 1:15 دقيقة و مع بداية الحصه الاولى لطالبات الفترة المسائية سمعنا اطلاق نار خارج المدرسة ثم انفجار قنبله"

وأضافت "خرجنا لمعرفة سبب الانفجار و قد بُلغنا انه خلاف بين اولاد الملحاني واخرون لا نعرف سببه".

وأشارت إلى تسبب الانفجار بوقوع ضحايا بشريه من الحي كما سبب الرعب و الفزع للطالبات داخل المدرسة.

وذكرت المدرسة أن أسماء ضحايا المواجهات بين المسلحين بحسب حصيلة أولية هم: الطفله/ رغد معاذ عثمان - بلال الزبيدي (صاحب موتور)

وناشدت إدارة المدرسة الجهات المعنية بصنعاء ضبط المسلحين المتهمين وإنهاء الاشتباكات المتواصلة داخل الاحياء السكنية كونها تتسبب بسقوط ضحايا من المواطنين وإرعاب الطالبات وإقلاق السكينة خاصة مع بدء استخدام التفجيرات الهمجية.

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