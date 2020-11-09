سقوط صاروخ حوثي على منزل مواطن في حي المنظر ويلحق أضرار مادية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

سقط صاروخ على منزل مواطن في حي المنظر بمديرية الحوك جنوبي الحديدة، أطلقته مليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها، في سياق جرائمها المتواصلة بحق المدنيين.



وذكرت مصادر محلية، أن الصاروخ الحوثي سقط في منزل المواطن (أكرم وهبان) وتسكنه أسره النازح (عبدالله جابر)، الواقع في حي المنظر.

وأضافت المصادر، من حسن الحظ أن الصاروخ الحوثي لم ينفجر، ولم يخلف خسائر بشرية، وقد الحق أضرار مادية في المنزل.

وقال أهالي حي المنظر انهم يعيشون في خوف ورعب ولا سيما الأطفال والنساء، إذ تقوم مليشيات الحوثي بقصف منازلهم ليل ونهار بقذائف الهاون والصواريخ.

وكانت المليشيات قد شنت قصفًا صاروخيًا على الأحياء السكنية في حي المنطر خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن تدمير عدد من منازل المدنيين.