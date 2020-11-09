محكمة حوثية بصنعاء تقضي بإعدام ”ثلاثيني يمني” يعمل في تهريب القات الى السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - قضت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، اليوم الاحد، بإعدام ثلاثيني يمني يعمل في تهريب القات الى السعودية بتهمة "التخابر"، في محاكمة من جلستين دون حضور محام، وفق مصدر قانوني.
و قال المحامي عبد المجيد صبرة، المكلف بتقديم عون قضائي للمحكوم عليه بالإعدام، هادي المسلماني المنحدر من محافظة حجة، بتهمة التخابر، أن الشعبة الاستئنافية الجزائية بمحكمة أمن الدولة بصنعاء، لم تعقد سوى جلستين حول القضية، الأولى في 10 اكتوبر 2018، ثم جلسة ثانية الشهر التالي من نفس العام لإصدار الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف اليوم.
و يعد المسلماني شاب في الثانية والثلاثين من العمر، من أبناء قرية المصبار عزلة المخلاف مديرية أسلم بمحافظة حجة، اضطر الى ترك دراسته الثانوية، "وتحمل مسؤولية توفير القوت الضروري لأسرته بالعمل في تهريب القات عبر الحدود السعودية"؛ وفقا لما قاله في محاضر التحقيق.
وسلم هادي نفسه للسلطات التي تبحث عنه بمحافظة حجة، في 20 يوليو 2017، لتنقله الى صنعاء بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.
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