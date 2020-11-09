شكرا لبحثكم عن خبر مصرع عشرات الحوثيين شمالي مأرب ومقاتلات التحالف تدمر عتادهم العسكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاحد، بمصرع عشرات الحوثيين شمالي محافظة مأرب، فيما مقاتلات التحالف العربي دمرت عتادهم العسكري.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن العشرات من مليشيا الحوثي لقو مصارعهم وأسر أكثر من 30 عنصر خلال مواجهات عنيفة مع أبطال الجيش اليمني والمقاومة في معارك اليوم في جبهة عدوان شمالي المحافظة.

واشارت المصادر الى أن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف دمرت أربعة أطقم حوثية بمن فيها فيما لاتزال المعارك مستمرة وسط ذعر حوثي من شراسة المقاومة.

وكانت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل، استعادوا عدة قرى من المليشيا الحوثية بمديرية مدغل شمال غربي المحافظة.