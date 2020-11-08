شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام.. 4 أجزاء في الدجاج لا ينصح بأكلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام.. 4 أجزاء في الدجاج لا ينصح بأكلها





وجاء في موقع “سوهو”، أن الكثير من الطفيليات والبكتيريا تتواجد على ذيل الدجاج.. ولذلك لا ينصح بالاستهلاك المفرط لهذا الجزء من الطائر، لأنه يؤثر سلبا على الصحة. وأوصى مؤلف المقالة، كذلك بالتوقف عن تناول رئتي الدجاج، وذلك لوجود الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظرا لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة. وأكدت المقالة، أن تناول هذه القطعة من الدجاجة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية لجسم الإنسان. وفي رأس الدجاجة، يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان. ويلاحظ كاتب المقالة، أنه لا يوجد شيء عمليا مفيد في جلد الدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك أيضا العديد من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.. وفقاً لما نقل موقع “روسيا اليوم” عن وكالة “نوفوستي”.

قد يهمك ايضاً











كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام.. 4 أجزاء في الدجاج لا ينصح بأكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.