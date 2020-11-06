شكرا لبحثكم عن خبر فوز شابين يمنيين في الانتخابات الامريكية.. الاسماء والصور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الاربعاء في فوز يمنيين في الانتخابات الامريكية احدهم بعضوية مجلس النواب والثاني بعضوية مجلس ادارة التعليم . وقالت المصادر ان الشاب إبراهيم عياش،فاز بعضوية مجلس النواب عن ولاية ميتشقن. بينما فاز الشاب، عادل معزب وبجدارة بعضوية مجلس إدارة التعليم في مدينة ديربورن بولاية ميتشقن الامريكية. *ابراهيم عياش

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