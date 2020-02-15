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صنعاء - ياسمين الخيامي - مجلس الأمن الدولي يباغت الجميع ويرفع اسم احمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات والرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتعيينه رئيس للحكومة الجديدة …تفاصيل عاجلة

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي يباغت الجميع ويرفع اسم احمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات والرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتعيينه رئيس للحكومة الجديدة …تفاصيل عاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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