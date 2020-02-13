شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - افاد مصدر عراقي مسؤول يوم الاربعاء بأصدار مكتب هيئة النزاهة في محافظة كركوك مذكرة قبض بحق المدير العام للتخطيط في ديوان المحافظة "صدام حسين حبيب النعيمي". --------------------------------- شاهد ايضا : • بعد عام ونصف على الزواج .. سعودية إكتشفت إنها تمارس الحرام مع زوجها الكويتي!! • عاجـــل : "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد • فاكهة لذيذة يسترخصها الجميع تحميك من ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية..شاهد • عاجـــل : الحزن يجتاح الوطن العربي بعد إنتشار خبر مقتل الفنانة نانسي عجرم ..وحسابها على انستجرام ينشر صورا طارئة ..شاهد • قبلة ساخنة للفنانة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وفستان فاضح يثير جنون الشارع العربي ..شاهد --------------------------------- واوضح المصدر في تصريح لشفق نيوز، ان النزاهة اصدرت مذكرة القبض بحق النعيمي وفق المادة (307) الخاصة بالرشوة. واضاف المصدر ان فريقا من النزاهة ذهب الى مبنى المحافظة في كركوك لتنفيذ مذكرة القبض بحق "صدام حسين" الا انه لم يتم العثور عليه، وتبين انه قد غادر الى جهة مجهولة.

كانت هذه تفاصيل خبر "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.