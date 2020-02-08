شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ..مفاجأة مزلزلة العثور على السفينة التي أختفت قبل 100 عام داخل مثلث برمودا .. وهذا ما وجد بداخلها ؟.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..مفاجأة مزلزلة العثور على السفينة التي أختفت قبل 100 عام داخل مثلث برمودا .. وهذا ما وجد بداخلها ؟.. شاهد

عثر عدد من المستكشفين على حطام سفينة اختفت في ظروف غامضة في مثلث برمودا قبل نحو 100 عام، وكان على متنها 32 راكبا.

ومنذ اختفاء SS Cotopaxi في عام 1925، أصبحت واحدة من أشهر القصص المرتبطة بأسرار مثلث برمودا، وفق ما نشرته "روسيا اليوم".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان ..مفاجأة مزلزلة العثور على السفينة التي أختفت قبل 100 عام داخل مثلث برمودا .. وهذا ما وجد بداخلها ؟.. شاهد

مصدر عسكري يفجر مفاجأة ويكشف عن مقر خطير للجيش الوطني اصبح بحوزة مليشيا الحوثي

عاجل وخطير جدا.. القوات الحكومية تقبض قبل قليل على قوة حوثية مع قائدها كانت في طريقها إلى أهم قطاع نفطي يمني.. تفاصيل حصرية

القادة العسكريين في «الشرعية» يوجهون طعنة غادرة للملك سلمان وولي عهده..والمحيميد يباغت الجميع ويكشف عن الوزير الخائن (اسم وصورة الوزير)

شيوخ الامارات وولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا ويرقصون ابتهاجا ..عدوهم اللدود يتلقى ضربة ساحقة ستجعل كل اليمنيين في الشمال والجنوب يلعنونه ليل نهار

عاجل..الاعلان عن وفاة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في احدى المستشفيات السعودية اثر جلطة دماغية مفاجئة..مصدر مقرب منه يكشف الحقيقة كاملة

المراسل الحربي محمد العرب يفجر مفاجأة خطيرة حول فاطمة ابنة 12 ربيعا .. هذا ما عثر عليه في كاميرا أبو الكرار وصعق الجميع وابكاهم ؟

عاجل : معجرة إلهية تصعق ابو علي الحاكم وترعب كل المشرفيين الحوثيي..و4 اطقم حوثية بكامل سلاحها وافرادها تسلم نفسها للشرعية وقائد المجموعة يصاب بالجنون

لا تحاليل ولا مضادات ولا ادوية..عالم روسي كبير يباغت العالم ويكتشف نبتة يمنية رخيصة الثمن قادرة على شفاء المصابين بفيروس "كورونا" القاتل .. شاهد الصورة

ورد الان.. قوات الشرعية وخُبراء الحرب يفاجئون الحوثيون بخطة إستراتيجية جديدة تفتح أهم الطرق المباشرة إلى العاصمة صنعاء بعد سقوط قتلي وجرحى وخط الدفاع الأول للحوثيين ..(الصور الحصرية)

عاجل وفي غاية الخطورة.. الحوثيون يعلنون اغتنام ماهو أخطر من هزيمة الشرعية في نهم..(صور وتفاصيل ما حدث)

الفنانة‘‘حلا الترك’’ تلتقي شخصية يمنية مشهورة وتحتضنها وتقبلها أمام الجماهير (شاهد فيديو)

شاهد: في حادثة مرعبة وأغرب من الخيال.. مقاتلين في الجبال.. يعثرون على ثعبان مقرن يصرخ ويبكي كالأطفال عند مقتله..(الفيديو صادم)

وردنا قبل لحظات...دولة عظمى تباغت الجميع وتهز كل اركان الشرعية بعد دعوتها لعزل الرئيس هادي والاطاحة به من منصبه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بشكل فوري

شاهد.. أسد مفترس يهاجم "حمار" وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم)

الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة )

العرادة يتلقى قبل قليل رسالة عاجلة وخطيرة تصيبه بالرعب والهلع ويجن جنونه هو وكل شيوخ قبائل مأرب الشرسة بشأن سقوط مأرب في يد الحوثيين ( نص الرسالة )

عاجل وفي غاية الخطورة ..الملك سلمان يقرع طبول الحرب ويوجه اول ضربة عسكرية لتركيا ...شاهد كيف جن جنون أردوغان وردة فعله العنيفة

واكتنف الغموض مصير SS Cotopaxi التي تعمل بالبخار، منذ اختفائها أثناء إبحارها من ساوث كارولينا إلى كوبا، في رحلتها الأخيرة التي انطلقت بتاريخ 29 نوفمبر 1925.

ولا أحد يعلم أين وكيف اختفت السفينة، ولم يقع استرداد أي من جثث الركاب الـ32 الذين كانوا على متنها.

ويقال إن العديد من السفن والطائرات، اختفت في ظل ظروف غريبة داخل المنطقة سيئة الصيت في شمال المحيط الأطلسي.

ويقول الخبراء إنهم عثروا على حطام SS Cotopaxi على بعد 35 ميلا بحريا قبالة ساحل سانت أوغسطين في فلوريدا.

وقام عالم الأحياء البحرية والمستكشف تحت المياه، مايكل بارنيت، بتمشيط سجلات السفن في أرشيف "لويدز" في لندن، الذي كان وسيط التأمين لسفينة SS Cotopaxi.

وعلى ما يبدو، أرسلت SS Cotopaxi إشارات الاستغاثة اللاسلكية في 1 سبتمبر 1925، بعد يومين من إبحارها من تشارلستون، ساوث كارولينا.

واتضح أنه وقع اكتشاف حطام سفينة تعرف محليا باسم "حطام الدب" في هذا الموقع منذ ما يقارب 35 عاما، لكن بارنت، الذي عمل مع الغواص آل بيركنز وخبراء من منارة القديس أوغسطين والمتحف البحري، سرعان ما حدد أن "حطام الدب" كان في الواقع حطام Cotopaxi.

وكانت السفينة المنكوبة في رحلة روتينية لتوصيل الفحم إلى هافانا، في كوبا، عندما غرقت، "ولم يعثروا على أي حطام لها، كما لم يعثروا أبدا على أي قوارب نجاة أو جثث أو أي شيء آخر، لذلك حاولنا تحديد ما حدث".

ومن المنتظر أن يقع عرض هذا الاكتشاف في الحلقة الأولى من سلسلة "أسرار حطام السفن"، التي تبثها قناة Science Channel، في 9 فبراير المقبل.

وفقدت نحو 75 طائرة ومئات السفن في مثلث برمودا دون أي تفسير، وتعد سفينة Cotopaxi واحدة من السفن العديدة التي اختفت في ظروف غامضة داخل هذا الموقع الغامض، الذي يغطي نحو 440 ألف ميل من شمال المحيط الأطلسي، وهو واحد من أكثر ممرات النقل البحري ازدحاما في العالم.

وعندما أبحر كريستوفر كولومبوس عبر المنطقة في رحلته الأولى إلى العالم الجديد، ذكر أن شعلة حريق كبيرة سقطت في البحر في إحدى الليالي وأن ضوءا غريبا ظهر من بعيد، عقب بضعة أسابيع.

ربما أدت مسرحية "The Tempest" التي قام بها وليام شكسبير، والتي يزعم بعض العلماء أنها استندت إلى قصة حقيقية لتحطم سفينة في برمودا، إلى تعزيز هالة الغموض في المنطقة.