شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة مفاجئة لـ‘‘تركي آل الشيخ’’ ونقله من أوروبا إلى أمريكا لإجراء عملية جديدة وصعبة للغاية .. شاهد كيف أصبح (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد أحد الأشخاص المقربين من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، أن المستشار السعودي سيجري عملية جراحية دقيقة و“كبيرة“، يوم غد الخميس.

وقال مصطفى البنا في مقطع فيديو، خلال حديثه عن لقائه بـ“آل الشيخ“ للاطلاع على تطورات علاقته بنادي الأهلي، إن ”تركي آل الشيخ سيجري عملية جراحية دقيقة، يوم الخميس، في الولايات المتحدة“.

وأكد أن المستشار السعودي من عشاق النادي الأهلي، ومستعد لتنفيذ ما يرغبه في حال أرادوا بقاءه في منصبه كمستشار شرفي للنادي.

وأوضح في معرض حديثه: ”أنا جيت علشان أطمن على معالي المستشار تركي آل الشيخ في المستشفى، الراجل عنده عملية صعبة، يوم الخميس، وأنا قلت أتطمن عليه طبعا لأني بعتبره زي أخوي الكبير“.

يذكر أن آخر تغريدة للمستشار السعودي عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ كانت قبل عدة ساعات، حيث عبر عن حنينه وشوقه للعاصمة الرياض.

وتحيط الشائعات بطبيعة مرض آل الشيخ، الذي يتلقى العلاج على نحو متكرر.

وقبل أيام فقط، كشف الفنان ماجد المهندس عن إجراء تركي آل الشيخ، عملية جراحية في أوروبا، دون أن يتضح مزيد من التفاصيل.

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