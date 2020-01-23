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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 23-01-2020? - آخر تحديث الخميس 23-1-2020? عــــاجل : بشرى سارة لجميع موظفي الدولة والاعلان عن موعد صرف الراتب جديد اب برس : a href="https://yemen-now.com/news5561830.html"> عقد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الثلاثاء لقاءا تشاوريا مع وزارة المالية في حكومة صنعاء بمقر الصندوق في العاصمة لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق بما فيها الالتزامات السابقة على الصندوق للجمعيات والمراكز والفروع والمرفوعة لدى وزارة المالية وفي اللقاء أكد وزير المالية في حكومة صنعاء شرف الكحلاني أن الوزارة تولي شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة كامل الاهتمام والرعاية مشيرا إلى أن التراكمات السلبية السابقة وعدم وجود رؤية وخطط تحدد مسار عمليات الصرف جعلت الوزارة تتأنى في الصرف a href="https://yemen-now.com/news5561830.html">

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