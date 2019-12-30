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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو: هادي يباغت الجميع ويعلن رسميا استقالته ويكشف السبب..والمجلس الانتقالي يصدر اول تعليق على الاستقالة التي تم الاعلان عنها رسميا ( فيديو )

2019/12/30 الساعة 06:28 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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