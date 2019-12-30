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عدن - ياسمين التهامي - (تفاصيل صادمة) المفاجأة بهوية الفاعل والضحية ... جريمة شرف أخلاقية داخل جامع تهز السعودية

كشفت الشرطة السعودية عن معلومات صادمة بشأن جريمة شرف أخلاقية تمثلت في سرقة المساجد ومحتوياتها والأجهزة التي بداخلها بشكل متكرر بمنطقة القصيم وسط المملكة.





وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس" أن شرطة منطقة القصيم تمكنت من ضبط مواطن تورط في جرائم سرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.

جديد اب برس :

وأثارت الواقعة ردود فعل شعبية غاضبة ضد المواطن "اللص"، مستنكرين فعلته وأقدامه على سرقة بيوت الله وتكرار فعلته في العديد من المساجد.





وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، تفاصيل الواقعة والتي تكشفت من خلال نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها.

وأوضح أن التحريات أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.

وضبطت الشرطة مركبة بحوزته قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.