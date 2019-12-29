شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو..داعية شهير يباغت الجميع ويعلن ان التحرش بالنساء العاريات في الشوارع أمر طبيعي ( فيديو جريء وصادم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..داعية شهير يباغت الجميع ويعلن ان التحرش بالنساء العاريات في الشوارع أمر طبيعي ( فيديو جريء وصادم )



قال الداعية المصري الدكتور مبروك عطية، إن التعامل العام الطبيعي مع أي ضحية تحرش جنسي هو الأخذ بحقها والثأر لها حتى تعود الأمور إلى هدوئها النفسي وإلى شفاء غليلها.



وأكد عطية أن أن مبالغة المرأة في الزينة ليست هي سبب التحرش لكنه يرى من العوامل المثيرة التي تجعل الرجل يتحرش، فهو ليس نبيا ولا صديقا.“

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل..أمريكا والسعودية تطيحان بالرئيس هادي والجنرال الاحمر من منصبيهما وتحددان البديل عنهما لتولي القيادة والحوار مع الحوثيين لانهاء الحرب ( صورة واسم البديل )

شاهد بالفيديو..داعية شهير يباغت الجميع ويعلن ان التحرش بالنساء العاريات في الشوارع أمر طبيعي ( فيديو جريء وصادم )

وردنا الان...الجيش الامريكي يباغت الجميع ويشن قبل قليل هجوم صاعق بالطائرات على هذه الدولة العربية ووزارة الدفاع الامريكية تصدر البيان رقم ( 1)

وردنا الان..عيدروس الزبيدي يرفع رأية التحدي في وجه الرئيس هادي والقوات السعودية ويقدم على هذه الخطوة المخيفة التي ارعبت كل الوزراء الشماليين ( صورة )

عروسة حسناء تنقلب حياتها رأسا على عقب في يوم زفافها ..ومسلح يفاجئ المعازيم في حفل الزفاف ويختطف العروسة بالقوة ويحرمها من ليلة الدخلة مع عريسها

عاجل وفي غاية الخطورة..اول دولة في الشرق الاوسط تمنع الاذان وتوجيهات صارمة ومشددة بمنع رفع اذان صلاتي المغرب والعشاء

عاجل ..الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس الجمهورية بعد هذا الحادث المروع

صدم مليار مسلم..معلم سعودي يهز المملكة من اقصاها الى اقصاها ويصعق الجميع بأمر اشد من الكفر والالحاد والزندقة ( لن تصدق ماذا فعل هذا المعلم الفاسق )

شاهد بالصورة...اغتيال نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بتوجيهات مباشرة من ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد ( صورة صادمة )



فنانة كويتية حسناء وفاتنة وشجاعة تنتقم للرئيس العراقي صدام حسين بطريقة جريئة صعقت امير الكويت شخصيا وسببت صدمة قوية للشعب الكويتي ( شاهد 2 صور )

شاهد بالفيديو...الرئاسة التركية تباغت الجميع وتثير جنون العالم الاسلامي وتعلن ظهور ‘‘المهدي المنتظر’’ وتنصيب ‘‘خليفة المسلمين’’ ( فيديو صادم )

ليست بصواريخ إيران ولا الطائرات المسيرة...هذه الدولة الخليجية الثرية سوف تنقرض وتتعرض للدمار الشامل ويتم محوها من خارطة العالم

يمنية حسناء وشجاعة تبهر كل شابات السعودية والخليج وتقوم بعمل شجاع لم يسبقها اليه اي يمنية او سعودية او خليجية في تاريخ المنطقة كلها ( شاهد فيديو وصور)

في غاية الخطورة ..سعودي يصعق الجميع ويقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع حسناء هندية تعمل مضيفة طيران ..شاهد ماذا فعل وكيف كانت النتيجة كارثية

فنانة معروف عنها عرض مفاتنها دون خجل او حياء ..لكنها حذفت فيديو فاضح وهي تقوم بهذا الشيء المقزز والمحرم شرعا ( لن تصدق ماذا فعلت اثناء الرقص المثير )

شاهد بالفيديو والصور...الشيخ هاني بن بريك يبدي اعجابه الشديد بشابة اوربية في غاية الفتنة والجمال لأنها رقصت على المزمار والدان الحضرمي ( صورة + فيديو )

صدمة للجنوبيين..مراهقة جنوبية في غاية الحسن والجمال تتعرض لعمل فاضح ومحرم شرعا من شاب هائج وعندما تدخل اقاربها لانقاذها وقعت الكارثة التي لم يتوقعها أحد

عاجل.. صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده بعد ان شهدت حديقة الملك سلمان مجزرة مروعة اصابت كل السعوديين بالرعب والهلع والكارثة ان الجناة لاذو بالفرار

عاجل ..شاهد كيف قتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم وما الذي حصل وقت جنازته ...شاهد فيديو صادم ومرعب ينشر لأول مرة

عاجل وفي غاية الخطورة ..ابو علي الحاكم ويحيي المداني صهر عبد الملك الحوثي يجن جنونهم بعد حدوث هذا الامر المرعب في 4 محافظات



هل تذكرون الراقصة جوهرة التي ترقص عريانة وتكشف كل مناطقها الحساسة وتثير الغرائز..شاهد الكارثة التي حلت بها اليوم وجعلتها تبكي وتندم على كل افعالها المشينة

ملياردير سعودي يهز كل افراد الاسرة الحاكمة ويصعق الملك سلمان وولي عهده ويصدم كل السعوديين بعمل فاضح ومخجل ( شاهد صور فاضحة اخجلت الملك سلمان )

عــاجــل: دولة خليجية تصاب بالرعب والهلع وتنقلب رأسا على عقب خوفا على أميرها من الطائرات المسيرة فوق قصره هو وافراد الاسرة الحاكمة وتتخذ هذا الاجراء العاجل

عروسان يتيمان قررا الزواج دون معازيم ولا حفلة ..وليلة الزفاف حدثت المفاجأة التي صعقت العروسين (صور)

عاجل: صدور توجيهات قضائية بشأن اغتيال العميد ”عدنان الحمادي“ تثلج صدور الجميع واصابع الاتهام تشير الى 3 شخصيات كبيرة واتخاذ قرار صارم بحقهم

عاجل.. هزيمة مذلة وساحقة تبخر كل احلام الامارات للسيطرة على الجنوب وتربك كل حساباتهم ..شاهد اولي الصور من داخل معسكر العلم بشبوة.. اخر التطورات

في غاية الخطورة..صدمة كبيرة للرئيس بعد الكشف عن المبلغ الخرافي الذي يتلقاه يوميا مدير مكتب رئاسة الجمهورية بحيلة شيطانية ( رقم خرافي لا يمكن ان يصدقه احد )

ليس من قوات هادي او قوات السعودية او الاماراتية..شاهد جريمة مروعة تبكي كل ابناء المحافظات الجنوبية وتهز وجدان كل اليمنيين في كل انحاء العالم ( صورة مبكية )

السلطات السعودية تسعد المغتربين اليمنيين وتعفي اصحاب هذه المهن من الكفلاء وسيصبح هو كفيل نفسه وتطبيقها بعد 3 ايام فقط ( 12 مهنة غالبيتها يعمل بها اليمنيين )

16 شاب يمني في السعودية يقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا وينتظرون حكم الاعدام ..وقرار إعدامهم وفصل رقابهم عن اجسادهم بيد الملك سلمان فقط

ورد للتو..قاضي سعودي شجاع يصعق الجميع ويرفض قبول العفو من اولياء الزوجة ويصر على اعدام رجل قام بعمل فاضح ومحرم شرعا مع زوجته على سرير النوم

عاجل..هادي يحقق نصر عظيم وهزيمة ساحقة للقوات الاماراتية ..شاهد بالصورة السقوط المذل..والضباط والجنود الاماراتبين يرفعون الرأية البيضاء ويتوسلون ابقائهم احياء

عاجل ...المملكة تباغت الجميع وتتخلى عن اسمها الحالي وتسقطه من الاوراق الرسمية وتطلق على نفسها هذا الاسم الجديد ( تعرف على لاسم الجديد للمملكة )

وردناالان..السفارة اليمنية تصدر قبل قليل بيان رسمي خطير وتحذر كل المقيمين من هذا الامر الخطير الذي يعرض حياتهم للخطر واموالهم للضياع ( نص البيان التحذيري )

واضاف ..لا أحمل المرأة مسؤولية التحرش، لكنني أقول لها لا تكوني عاملًا مشجعًا على هذا”، وأكد عطية أن المرأة حتى لو خرجت “عارية” لا يجب أن يتحرش بها الرجل.



